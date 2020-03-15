إعلان نتيجة تحاليل "كورونا" الخاصة بنتنياهو

أظهرت التحاليل الطبية عدم إصابة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بفيروس كورونا وذلك حسبما أعلن مكتبه في بيان اليوم الأحد.

ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، لم تظهر أعراض على نتنياهو قبل هذا التحليل الذي أجرى على سبيل الاحتياط وشمل أيضا المسؤولين الذين يعملون بالقرب منه.

وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم، الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد إلى 200 حالة.

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وأفادت القناة العبرية الـ"12"، صباح اليوم، الأحد، بأنه من بين الحالات الجديدة 7 حالات من عائلة واحدة، وبأن 178 من المصابين هم في وضع صحي جيد، و11 بحالة متوسطة، في حين بقيت حالتين في حالة خطيرة.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 135 ألف مصاب، وقاربت الوفيات 5 آلاف حالة، فيما قارب عدد المتعافين 70 ألفا.