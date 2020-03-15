أمر جديد من بوتين لمكافحة انتشار كورونا في روسيا

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بتشكيل مجموعة عمل تابعة لمجلس الدولة في الاتحاد الروسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا.

وذكر بيان للرئاسة الروسية "الكرملين" اليوم أن الرئيس بوتين أمر بـ "تشكيل مجموعة عمل تابعة لمجلس الدولة في الاتحاد الروسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد".

وأضاف بيان الكرملين أنه تقرر أن "يترأس عمدة موسكو سيرغي سوبيانين مجموعة العمل".

وفي وقت سابق، أعلن مركز الاستجابة لفيروس كورونا الجديد في روسيا، اليوم، تسجيل 4 مصابين بمرض "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المصابة في البلاد إلى 63 حالة.

وقال المركز: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 4 حالات مصابة بالفيروس الجديد بين مواطنين روس، 3 في منطقة موسكو وواحدة في منطقة تيومين".

ووفقًا للمركز، فجميع الأشخاص الذي أصيبوا بالعدوى قد زاروا مؤخرًا بلدان تضررت بشدة من انتشار الفيروس الجديد، وهي إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وسويسرا. وقالت السلطات الصحية إنه سيتم وضع كل من كان على اتصال بهم تحت الملاحظة.

ومن إجمالي 63 مريضاً مصاباً بالفيروس - 60 منهم مواطنون روسيون واثنان صينيان وواحد إيطالي. وقد تعافى كل من الصينيين ومواطن روسي بشكل كامل من الفيروس.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 160 ألف مصاب، وتخطت الوفيات 6 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 76 ألفا.

وفي 11 مارس/آذار الجاري، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى الأحد، أصاب "كورونا" نحو 158 ألفا في 155 دولة وإقليما، توفي منهم قرابة 5 آلاف و850، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها ووقف الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات بما فيها الصلوات الجماعية.