3100 إصابة بكورونا في أمريكا وتحذير من تغير شكل الحياة مع انتشار الفيروس

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة اليوم الأحد، 3000 حالة، مع تحذيرات من تغير الحياة في أمريكا بالتزامن مع مواجهة تفشي المرض.

وبحسب شبكة "سي إن إن"، بلغت الإصابات المؤكدة 3130 إصابة في في 49 ولاية أمريكية، إلى جانب بورتوريكو وجزر فيرجن الأمريكية والعاصمة واشنطن. وبلغ عدد الوفيات 62 وفاة. لا تزال فيرجينيا الغربية الولاية الوحيدة التي لم تسجل إصابات.

وقال الدكتور أنتوني فوشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض: "لفترة من الوقت، لن تكون الحياة كما كانت في الولايات المتحدة. علينا فقط أن نقبل بذلك إذا أردنا أن نفعل ما هو الأفضل للشعب الأمريكي".

وأضاف فوشى فى مؤتمر صحفى عقد بالبيت الأبيض، أمس السبت، أن الولايات المتحدة يمكن أن تتوقع المزيد من الحالات والوفيات، قائلًا: "لم نصل بعد إلى ذروة انتشار المرض".

مع التهديد بمزيد من الانتشار في الأفق، فرض المسؤولون في جميع أنحاء البلاد قيودًا كبيرة على الحد من انتشار الفيروس.وشجعت الحكومات المحلية السكان على البقاء في منازلهم وممارسة البعد الاجتماعي. حظرت بعض الولايات، بما في ذلك ولاية كاليفورنيا ونيويورك وواشنطن التجمعات الكبيرة.

تجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 160 ألف مصاب، وتخطت الوفيات 6 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 76 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 24 ألفًا في إيطاليا وتخطت 13 ألفًا في إيران و8 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.