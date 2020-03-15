طبيب أمراض صدرية يوضح تأثير فيروس كورونا على الأطفال

أوضح الدكتور أيمن السيد سالم، رئيس قسم الصدر بكلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة في مصر، أن فيروس كورونا يصيب في الدرجة الأولى كبار السن.

وأشار سالم في تصريحات نقلتها صحيفة "المصري اليوم"، إلى أن ثلاثة أرباع الحالات المصابة بالفيروس أكبر من 40 سنة والربع الآخر من 15 إلى 40 سنة، مشيرا إلى أن نسبة إصابة الأطفال بفيروس كورونا تكاد تقترب من الصفر.

وقال سالم: "الأطفال لديهم أعلى مقاومة لهذا الفيروس. الفيروس كائن طفيلي لا يعيش إلا على جسد حيوان أو شخص. من الممكن إصابة الأطفال بعدوى الفيروس ولكن أغلبهم لم يصل إلى حالة مرضية مثل كبار السن ولا يشكو من كحة أو سعال أو حرارة مرتفعة بسبب مقاومته العالية التي تقضي على الفيروس داخله".

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وكشف سالم أن فيروس كورونا لا ينتقل في الهواء كما يشاع ولكنه ينتقل عن طريق العطس أو السعال، لافتا إلى أن أي شخص لديه أعراض سعال أو عطس وكان بينه وبين أي شخص آخر مسافة متر فإن الأخير لا يمكن إصابته بعدوى الفيروس لأن هذه مسافة لا تسمح للفيروس بالانتقال.

وشدد سالم على أن الكمامة تمنع إلى حد كبير الإصابة بعدوى فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الكمامة تعد بمثابة فلتر يمنع الفيروسات من الانتقال للأشخاص المحيطين بالشخص المصاب.