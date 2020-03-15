ترامب: لا داع للهلع والخوف ولا حاجة لتخزين المواد الغذائية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه لا يوجد أي داع للهلع والخوف ولا حاجة لتخزين المواد الغذائية، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

موسكو - سبوتنيك. وقال ترامب في مؤتمر صحفي: "لا داع للهلع والخوف ولا حاجة لتخزين المواد الغذائية".

ورحب الرئيس ترامب بقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن تخفيض سعر الفائدة إلى 0.25، مضيفا "تخفيض سعر الفائدة يجعلني سعيدا جدا".

وتجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة اليوم الأحد، 3000 حالة، مع تحذيرات من تغير الحياة في أمريكا بالتزامن مع مواجهة تفشي المرض.

مع التهديد بمزيد من الانتشار في الأفق، فرض المسؤولون في جميع أنحاء البلاد قيودًا كبيرة على الحد من انتشار الفيروس.وشجعت الحكومات المحلية السكان على البقاء في منازلهم وممارسة البعد الاجتماعي. حظرت بعض الولايات، بما في ذلك ولاية كاليفورنيا ونيويورك وواشنطن التجمعات الكبيرة.

تجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 160 ألف مصاب، وتخطت الوفيات 6 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 76 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 24 ألفًا في إيطاليا وتخطت 13 ألفًا في إيران و8 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.