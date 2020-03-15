11 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد، تسجيل نحو 11 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة في جميع أنحاء العالم وفارق الحياة 343 شخصا.

موسكو - سبوتنيك. وقالت المنظمة في بيان: "إصابة 10982 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتوفي 343 شخصا.

وأضاف البيان: "بالتالي يبلغ العدد الإجمالي للمصابين في جميع أنحاء العالم 153 517 شخصا، كما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 5375".