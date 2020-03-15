مسؤول أمريكي يعلن موعد طرح أول جرعة من لقاح تجريبي ضد فيروس كورونا

نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن مسؤول حكومي أمريكي قوله إنه سيتم اليوم الاثنين طرح أول جرعة من لقاح تجريبي ضد فيروس كورونا

وبحسب الوكالة، من المقرر أن تجرى التجربة في منشأة أبحاث "كايزر" بولاية واشنطن.

وأشارت الوكالة إلى أن عملية التحقق من فعالية أي لقاح محتمل لكورونا سيستغرق من عام إلى عام ونصف، لافتة إلى أن المعاهد الوطنية للصحة تقوم بتمويل الدراسة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الأحد، تسجيل نحو 11 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة في جميع أنحاء العالم وفارق الحياة 343 شخصا.

وتجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأحد، 3000 حالة، مع تحذيرات من تغير الحياة في أمريكا بالتزامن مع مواجهة تفشي المرض.

مع التهديد بمزيد من الانتشار في الأفق، فرض المسؤولون في جميع أنحاء البلاد قيودًا كبيرة على الحد من انتشار الفيروس.وشجعت الحكومات المحلية السكان على البقاء في منازلهم وممارسة البعد الاجتماعي. حظرت بعض الولايات، بما في ذلك ولاية كاليفورنيا ونيويورك وواشنطن التجمعات الكبيرة.

بينما تجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 160 ألف مصاب، وتخطت الوفيات 6 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 76 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 24 ألفًا في إيطاليا وتخطت 13 ألفًا في إيران و8 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.