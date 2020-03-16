الجيش الأمريكي يعلن تسجيل أول إصابة بـ"كورونا" على متن إحدى سفنه الحربية

أعلنت القوات الأمريكية، اليوم الاثنين، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا على متن إحدى سفنه الحربية.

موسكو- سبوتنيك. وقالت القوات الأمريكية في بيان: "تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا على متن إحدى سفنه الحربية".

وأشار البيان إلى أن الحديث يدور حول إصابة جندي في البحرية.

وتجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة اليوم الأحد، 3000 حالة، مع تحذيرات من تغير الحياة في أمريكا بالتزامن مع مواجهة تفشي المرض.

مع التهديد بمزيد من الانتشار في الأفق، فرض المسؤولون في جميع أنحاء البلاد قيودًا كبيرة على الحد من انتشار الفيروس.وشجعت الحكومات المحلية السكان على البقاء في منازلهم وممارسة البعد الاجتماعي. حظرت بعض الولايات، بما في ذلك ولاية كاليفورنيا ونيويورك وواشنطن التجمعات الكبيرة.

تجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 160 ألف مصاب، وتخطت الوفيات 6 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 76 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 24 ألفًا في إيطاليا وتخطت 13 ألفًا في إيران و8 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.