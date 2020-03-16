وزير الصحة التركي: 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء الأحد، أن بلاده سجلت 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 18 حالة.

وقال الوزير التركي في تغريدة، نشرها الأحد، عبر حسابه بموقع تويتر: "إن شخصين من المصابين الجدد مرتبطان بالإصابة الأولى، وكانا يخضعان للرقابة الطبية.

وأشار إلى أن 7 من المصابين الجدد جاؤوا من أوروبا، و3 من أمريكا.

Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12’dir. Bunlardan 2’si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18’dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 15, 2020

وفي وقت سابق، أعلن قوجة عن 6 إصابات بالفيروس في عموم تركيا.

علنت السلطات التركية أنه اعتبارا من صباح اليوم السبت علقت السفر مع 9 دول أوروبية.

وأصدر وزير الداخلية التركية سليمان صويلو، تعميم أمس الجمعة، بتعليق السفر مع ألمانيا وإسبانيا وفرنسا والنمسا والنرويج والدنمارك والسويد وبلجيكا وهولندا، بسبب فيروس "كورونا"، وذلك في إطار التدابير المتخذة للحد من انتشار "كورونا"، كما نقلت وكالة "الأناضول".

وأرسل التعميم إلى جميع المؤسسات المعنية في تركيا، وينص على وقف السفر بشكل مؤقت من وإلى البلدان المذكورة اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.