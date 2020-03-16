أكبر مدن كاليفورنيا الأمريكية تغلق المطاعم والنوادي الليلية لمواجهة تفشي كورونا

أعلن عمدة مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، اليوم الاثنين، عن إجراء تنفيذي لـ"إغلاق الحانات والنوادي الليلية والمطاعم وأماكن الترفيه والمؤسسات الأخرى في المدينة حتى 31 مارس/آذار.

جاء إعلان إريك جارسيتي، في وقت متأخر يوم الأحد (بالتوقيت المحلي) في بث مباشر عبر صفحته بموقع فيسبوك، مشيرا إلى أنه سيسمح فقط بتوصيل الطلبات الخارجية.

كما سيستثنى من قرار الإغلاق، في المدينة التي تعد أكبر مدن ولاية كاليفورنيا، محلات البقالة والصيدليات.

وتجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، اليوم الأحد، 3000 حالة، مع تحذيرات من تغير الحياة في أمريكا بالتزامن مع مواجهة تفشي المرض.

مع التهديد بمزيد من الانتشار في الأفق، فرض المسؤولون في جميع أنحاء البلاد قيودًا كبيرة على الحد من انتشار الفيروس. وشجعت الحكومات المحلية السكان على البقاء في منازلهم وممارسة البعد الاجتماعي. حظرت بعض الولايات، بما في ذلك ولاية كاليفورنيا ونيويورك وواشنطن التجمعات الكبيرة.

تجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 160 ألف مصاب، وتخطت الوفيات 6 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 76 ألفا.