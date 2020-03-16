الولايات المتحدة تحذر الصين من موجة جديدة من عدوى فيروس كورونا

أعلن رئيس المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض، أنتوني فاوتشي، أنه قد تبدأ موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا في الصين بعد إلغاء الحجر الصحي.

ووفقا له، فإن نجاح الصين في مكافحة انتشار المرض يرجع إلى حقيقة أن "الصين أغلقت البلاد".

وقال فاوتشي في مقابلة مع قناة "ABC": "بعد أن تزيل القيود وتعود إلى الحياة الطبيعية، قد تحدث موجة ثانية (من المرض). آمل ألا يحدث هذا".

وتحدث الخبير عن احتمالات حدوث وباء في الولايات المتحدة، وأشار إلى أنه يمكن أن يستمر من عدة أسابيع إلى عدة أشهر، وهو ما يعتمد بشكل أساسي على "فعالية تدابير المكافحة" في انتشار المرض.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية مساء الأحد، تسجيل نحو 11 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة في جميع أنحاء العالم وفارق الحياة 343 شخصا.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد للمزيد من "إجراءات الإغلاق" حول العالم، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

واتخذت معظم الدول إجراءات اقتصادية سريعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على قطاعات مختلفة.