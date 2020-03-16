المكسيك تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أفادت وسائل إعلام مكسيكية، اليوم الإثنين، بأن البلاد سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد يوم أمس الأحد.

نقلت وكالة مكسيكية تصريحات الإعلامي المكسيكي خواكين لوبيز، الذي أعلن عن وفاة رجل الأعمال خوسيه كوري، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد عقب رحلة إلى الولايات المتحدة.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بالمزيد من "إجراءات الإغلاق" حول العالم، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

واتخذت معظم الدول إجراءات اقتصادية سريعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على قطاعات مختلفة.