وفاة عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني هاشم بطحائي جراء إصابته بـ"كورونا"

توفي عضو مجلس خبراء القيادة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله هاشم بطحائي، فجر اليوم الاثنين، جراء إصابته بفيروس "كورونا".

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، إن "ممثل أهالي طهران في مجلس خبراء القيادة آية الله هاشم بطحائي توفي فجر اليوم عن عمر ناهز 79 عاما، بعدما أصيب مؤخرا بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)".

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وأعلنت إيران، أمس الأحد، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 724، بعد تسجيل 113 حالة جديدة. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور إن "عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيران ارتفع إلى 13938بعد تسجيل 1209 إصابة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية".

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار الجاري فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها أكثر من 140 ألف في نحو 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من ستة آلاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.