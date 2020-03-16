هونغ كونغ تبدأ تجارب سريرية لأدوية ضد فيروس كورونا

أعلن ممثل إدارة مستشفى هونغ كونغ، نغ تن يان، أن أطباء هونغ كونغ بدأوا بإجراء تجارب سريرية على دواء تجريبي من المحتمل أن يكون فعالا ضد فيروس كورونا.

في البداية، تم تطوير العقار المضاد للفيروسات Remdesivir لمكافحة إيبولا، لكنه اعتبر غير فعال. ولكن في وقت لاحق "أظهر فعاليته" في علاج عدوى SARS وMERS.

وقال الطبيب لوسائل إعلام روسية: "وافقت لجنة الأخلاقيات الطبية على التجارب السريرية لـ Remdesivir في المستشفيات العامة بالمدينة. وقد تم بالفعل الانتهاء من الاستعدادات للدراسات، وستبدأ ثلاثة مستشفيات كبيرة - مستشفيات الأميرة مارغريت وأمير ويلز وكوين ماري - في جمع المرضى لإجراء الاختبارات".

تم تطوير Remdesivir من قبل شركة الأدوية الأمريكية Gilead Sciences. والتجارب السريرية للعقار المضاد لـCOVID-19، جارية في الصين.

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لموقع Washington Examiner، أبرم الجيش الأمريكي اتفاقية مع Gilead Sciences بموجبها سيتم استخدام Remdesivir لعلاج العسكريين الأمريكيين المصابين بفيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة South China Morning Post، في فبراير شباط، عاد أمريكي من ووهان مع "أمتعة" من فيروس كورونا، وكان في حالة حرجة وتعافى بفضل "Remdesivir". ومع ذلك، لا تزال الدراسة جارية. وستظهر نتائج الاختبارات في الصين، بحلول نهاية أبريل/ نيسان.