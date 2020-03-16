زعيم كوريا الشمالية يتحدى "كورونا"

وظهر زعيم كوريا الشمالية في الصورة، متفردا عمن حوله من قادة الجيش، فبينما كان جميع من حوله يضعون الكمامات السوداء، كان الزعيم الوحيد بينهم من دون كمامة، في ظل تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

وكانت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية، ذكرت الثلاثاء الماضي، أن كيم جونغ أون، أشرف شخصيا على تدريبات عسكرية على إطلاق النار، بما في ذلك إطلاق ما يعتقد أنها صواريخ باليستية قصيرة المدى، للمرة الثانية خلال أسبوع.

© AFP 2020 / STR زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

وذكرت وكالة الأنباء، أن قادة جيش الشعب الكوري رافقوا كيم الذي عبر عن "ارتياحه الكبير لنتيجة التدريبات". وقالت: "الغرض من التدريبات على إطلاق النار هو فحص القدرة الهجومية العسكرية المفاجئة لوحدات المدفعية بعيدة المدى على الجبهة الأمامية".