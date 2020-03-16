البابا فرنسيس يصلي في كنيسة "الطاعون الكبير"... فيديو

أقام البابا فرنسيس صلاة في كنيسة "Great Plague" في ظل تصاعد عدد ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا.

أجرى البابا، البالغ من العمر 83 عامًا، زيارة غير معلنة لكنيسة مع صليب من زمن وباء الطاعون العظيم.

VIDEO: Pope prays at Great Plague church as Italy #coronavirus toll mounts - hitting a one-day high of 368 deaths.



The 83-year-old pontiff made an unannounced visit to a church with a crucifix from the time of the Great Plague pic.twitter.com/gREYommmBU — AFP news agency (@AFP) March 16, 2020

وأعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، يوم أمس الأحد، تسجيل 368 حالة وفاة بمرض "كوفيد 19" الذي يتسبب به فيروس كورونا المستجد، وهي أعلى زيادة يومية في معدل الوفيات منذ ظهور المرض بالبلاد.

وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 24.7 ألف حالة من 21.1 ألف حالة. وتعد إيطاليا المنطقة الأكثر تضررًا من انتشار الفيروس بعد الصين التي سجلت أكثر من 80 ألف إصابة ونحو 3200 وفاة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.