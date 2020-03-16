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08:49 GMT16 مارس/ آذار 2020
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    فيروس كورونا المستجد

    منظمة الصحة العالمية تصحح المفاهيم المغلوطة المتعلقة بالعلاج والوقاية من فيروس كورونا

    © REUTERS / SOE ZEYA TUN
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    صححت منظمة الصحة العالمية المفاهيم الخاطئة الشائعة التي تتعلق بالوقاية والعلاج من المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

    نشرت منظمة الصحة العالمية، على موقعها الرسمي مقالة بعنوان "تصحيح المفاهيم المغلوطة" عن فيروس كورونا المستجد.

    أول النقاط بين المفاهيم الخاطئة هو أن انتقال الفيروس يحدث في مناطق ذات مناخ حار ورطب؛ وتلاحظ منظمة الصحة العالمية: "وفقًا للبيانات الحالية، يمكن أن يحدث انتقال الفيروس في أية منطقة".

    لن يساعد البقاء في الهواء الطلق في الطقس البارد والثلجي أيضًا على تدمير الفيروس التاجي الجديد، يؤكد الخبراء: "الحقيقة هي أن درجة حرارة جسم الشخص السليم تتراوح من 36.5-37 درجة، بغض النظر عن درجة الحرارة المحيطة أو الطقس".

    وبشأن خرافات "درجة الحرارة"، يقول خبراء منظمة الصحة العالمية إن "أخذ حمام ساخن لن يخلصك من الإصابة بفيروس كورونا. تتراوح درجة حرارة الجسم الطبيعية بين 36.5 و 37 درجة مئوية، بغض النظر عن درجة حرارة الماء في الحمام أو الدش. بل على العكس من ذلك، فإن الاستحمام بمياه ساخنة للغاية يمكن أن يكون ضارا ويسبب حروقا".

    ويضيف الخبراء: "لا يجب استخدام مصابيح الأشعة فوق البنفسجية لتعقيم اليدين أو مناطق أخرى من الجلد، لأن الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تسبب تهيج في الجلد".

    ووفقا للخبراء: "المضادات الحيوية ليست فعالة ضد الفيروسات. إنها تسمح بمعالجة الالتهابات البكتيرية فقط. وأكدت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس التاجي الجديد هو فيروس، وبالتالي، لا ينبغي استخدام المضادات الحيوية للوقاية والعلاج من الإصابة بفيروس كورونا.

    بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من حقيقة أن الثوم لديه بعض الخصائص المضادة للميكروبات، فمن الأرجح أن يكون عديم الفائدة لمحاربة الفيروس. على الأقل خلال التفشي الحالي للمرض الناجم عن فيروس كورونا، لم يكن هناك دليل على أن تناول الثوم هو إجراء وقائي.

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    الكلمات الدلالية:
    الثوم, منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا
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