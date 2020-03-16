ألمانيا تغلق حدودها بشكل جزئي

أغلقت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، حدودها بشكل جزئي مع خمس دول أوروبية، سعيا لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

أعلن وزير الداخلية الألماني، هورست سيهوفر، عن الإجراءات الجديدة في الثامنة صباحا (بالتوقيت المحلي) اليوم الاثنين، التي اتخذتها ألمانيا مع جيرانها من الدول الأوروبية، مع استثناءات لبعض الركاب ولحركة عبور البضائع.

وسيطبق إغلاق الحدود على المعابر مع كل من النمسا ولوكسمبورغ وفرنسا وسويسرا والدنمارك.

وبحسب "DW" بدأت الشرطة الألمانية إجراءات وقائية عبر حدودها بالقرب من ساربروكن، وسيخصص معبر واحد فقط للعبور، وسيحق للألمان الموجودين حاليًا في أي دولة مجاورة عبور الحدود للعودة إلى ديارهم. وتنطبق نفس القواعد على الأجانب الذين يحملون تصريح إقامة ألمانيا.

وأعلن معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، الخميس الماضي، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" بأكثر من 800 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" (وباء عالمي)، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.