جمهورية التشيك تغلق مدينتين و19 قرية بسبب كورونا

أعلن لايزلاف أوكليشتيك، رئيس منطقة أولوموك، للصحفيين بعد مؤتمر صحفي لمجلس الأمن المحلي، أنه تم إغــلاق مدينــة أولـــوموك شرقي التشيك، و20 قرية، بسبب زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، اليوم الاثنين.

وقال أوكليشتيك: "إن إغلاق هذه المناطق السكنية كان بسبب الانتشار السريع والواسع النطاق لمرض فيروس كورونا في المنطقة، وتم تسجيل 33 حالة من هذا النوع صباح يوم الاثنين. ويُحظر تنقل الأشخاص داخل هذه المناطق، باستثناء الزيارات إلى أماكن العمل، وكذلك متاجر المواد الغذائية والصيدليات".

ووفقا له، سيتم تزويد المناطق السكنية المغلقة بكل السلع الضرورية، من الغذاء إلى الأدوية. عند مداخل هذه المدن والقرى، تقوم دوريات الشرطة بمراقبة الوضع.

وكان قد أعلن وزير الصحة آدم فويتيك للصحفيين، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 298 حالة إصابة بفيروس كورونا في جمهورية التشيك صباح اليوم.