السلطات الصينية: الاختبارات السريرية على لقاح كورونا تبدأ في أبريل

كشفت الصين، اليوم الاثنين، أنها بدأت تحقق تقدما ملحوظا في مرحلة تركيب لقاح ضد فيروس كورونا المستجد من قبل خبراء في مدينة شنغهاي، مشيرة إلى أنه من المقرر بدء الاختبارات السريرية في أبريل/نيسان المقبل.

وقال رئيس لجنة ​العلوم​ والتكنولوجيا في شنغهاي، جان تسوان، في ​مؤتمره الصحفي: "تم تحقيق تقدم كبير في تركيب لقاح "mRNA"، الذي يعمل عليه العلماء المحليون، مضيفا أنه "من المفترض بدء اختباراته السريرية في أواسط أبريل".

وأفاد المسؤول الصيني بأن العلماء بدأوا للتو تجارب أولية للقاح خاصة على الرئيسيات (نوع من الثديات) لتدقيق المعايير مثل درجة السمية ومدى الفعالية.

وأشار جان تسوان إلى أن الاختبارات التي أجريت على الفئران سمحت بتنمية أجسام مضادة معينة تكافح فيروس كورونا.