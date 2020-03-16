الرئيس الإسرائيلي يطلب من بيني غانتس تشكيل الحكومة

حصل المنافس السياسي الرئيسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائد الجيش السابق بيني غانتس، على تفويض رسمي اليوم الاثنين من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لتشكيل الحكومة المقبلة في البلاد.