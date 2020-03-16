أعضاء الكنيست الإسرائيلي يؤدون اليمين الدستورية

يؤدي 120 عضوا في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية، مع انطلاق أعمال الدورة الجديدة للكنيست الإسرائيلي الثالثة والعشرين، وذلك بعد جولة انتخابات ثالثة فرضتها أزمة الحكم في إسرائيل، خلال أقل من عام.

وبحسب هيئة البث الرسمية "مكان"، فقد "ألغيت المراسيم الرسمية المتبعة عادة بسبب الإجراءات الصارمة لكبح انتشار فيروس كورونا، كما ستتم عملية أداء القسم على دفعات متتالية من ثلاثة أعضاء فقط، وذلك لتجنب الاكتظاظ داخل الهيئة العامة التي جرى تعقيمها بالكامل استعدادا لذلك".

ويبدأ الكنيست أعماله في وقت يحاول فيه حزب "أزرق أبيض" بزعامة بني غانتس ، السيطرة على مقاليد السلطة في إسرائيل، بعد أن حظي الحزب يوم أمس بتزكية أغلبية واحد وستين عضو كنيست لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث يسعى تحالف "أزرق أبيض" أولا لإزاحة رئيس الكنيست يولي أدلشتاين من حزب "الليكود" عن منصبه، وهو ما سيمكن التحالف من السيطرة على مفاصل صنع القرار في الكنيست.

ومن المقرر أن يفوض الرئيس الإسرائيلي، روؤبين ريفلين، عند ظهر اليوم، غانتس بتشكيل الحكومة الجديدة، وسط توقعات بأن يسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة، والتحالف مع رئيس الحكومة الانتقالية الحالي وزعيم حزب "الليكود" بنيامن نتنياهو، وليس حكومة أقلية ضيقة تعتمد على أصوات "القائمة العربية المشتركة" التي دعم أعضاؤها الخمسة عشر تزكيته لتشكيل الحكومة.