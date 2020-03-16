أول تعليق من غانتس بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

أكد زعيم حزب "أزرق أبيض"، بيني غانتس، اليوم الاثنين، أنه سيفعل كل ما بوسعه لتشكيل حكومة شاملة ووطنية في إسرائيل خلال أيام.

وقال غانتس، في كلمة متلفزة عقب تكليفه رسميا من الرئيس الإسرائيلي، روؤبين ريفلين، بتشكيل الحكومة الجديدة: "أعدك أنني سأبذل كل ما في وسعي لأتمكن خلال بضعة أيام من تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة ووطنية قدر المستطاع، أخدم فيها كل الناخبين وأقود البلاد لمواجهة فيروس كورونا وفيروس الانشقاق"، مضيفا أن الانتخابات الرابعة غير ممكنة.

وطالب غانتس بتقديم رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى المحاكمة والعدالة، مؤكدا أنه "لا أحد فوق القانون في إسرائيل".

وتلقى المنافس السياسي الرئيسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائد الجيش السابق بيني غانتس، تفويضا رسميا، في وقت سابق اليوم، من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لتشكيل الحكومة المقبلة في البلاد.

وحصل غانتس على دعم 61 من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 120، لكن سبيل الإطاحة بنتنياهو قد يكون ما يزال صعبا، ويجري على نطاق واسع بحث تشكيل وحدة وطنية مع نتنياهو.