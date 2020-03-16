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    فيروس كورونا - تفتان، إيران فبراير 2020

    إيران تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس "كورونا" إلى 853 بعد تسجيل 129 حالة جديدة

    © AFP 2020 / Banaras Khan
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    فيروس "كورونا" (334)
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    أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 129 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المتوفين في البلاد منذ بدء التفشي.

    إيرانيون يرتدون الكمامات بعد تفشي فيروس كورونا في إيران
    © REUTERS / WANA NEWS AGENCY
    وفاة عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني هاشم بطحائي جراء إصابته بـ"كورونا"
    وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي، إن "عدد الوفيات بفيروس كورنا وصل إلى 853 بعد تسجيل 129 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية"، وذلك حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

    وتابع "ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 14991 بعد تسجيل 1053 إصابة جديدة، وتعافى 4996 شخصا من فيروس كورونا في البلاد حتى الآن".

    وأعنت إيران، في وقت سابق اليوم، عن وفاة عضو مجلس خبراء القيادة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله هاشم بطحائي، عن عمر ناهز 79 عاما، بعدما أصيب مؤخرا بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19).

    وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار الجاري فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها أكثر من 140 ألف في نحو 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من ستة آلاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.

    الموضوع:
    فيروس "كورونا" (334)

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    الكلمات الدلالية:
    وزارة الصحة الإيرانية, فيروس كورونا, إيران
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