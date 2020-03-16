تايلاند تغلق مدينة بسبب فيروس كورونا

ذكرت الصحيفة التايلاندية "تاي رات"، اليوم الاثنين، أن بوريرام، عاصمة مقاطعة شمال شرقي تايلاند التي تحمل نفس الاسم، أصبحت أول مدينة في البلاد أغلقتها السلطات المحلية جراء وباء كورونا.

وذكرت الصحيفة أن القرار اتخذه حاكم الإقليم بالرغم من عدم وجود حالات مؤكدة من الإصابة بالفيروس في المدينة ومحافظة بوريرام.

وذكر التقرير أنه منذ يوم الاثنين، أغلقت جميع المدارس والأسواق ومؤسسات الخدمات في المدينة وضواحيها، وتم إلغاء جميع الفعاليات العامة. ويُحظر على سكان المحافظة بأكملها التجمع أكثر من 50 شخصًا. الدخول إلى المدينة من مدن أخرى والمحافظات المجاورة ليس محدودًا بعد، ومع ذلك، قد يتم الإعلان عن مثل هذا الإجراء في المستقبل القريب.

تجدر الإشارة إلى أن مقاطعة بوريرام بعيدة عن الطرق السياحية المعتادة.