روحاني يعلن عن إجراء فحص طبي على مداخل المدن ويوجه دعوة إلى الإيرانيين

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، عن إجراء الفحص الطبي وقياس درجة حرارة المسافرين عند مداخل المدن، التي سيتم الإعلان عنها في أنحاء إيران، يوم غد الثلاثاء.

وحسب وكالة "مهر" الإيرانية، دعا روحاني، في اجتماعه مع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، المواطنين للبقاء في منازلهم وعدم السفر والالتزام بالتعليمات الصحية في حال إن اضطروا للخروج.

وأضاف: "نأمل باجتياز مرحلة تفشي كورونا وفق ماقيل في الاجتماع حول ذروة المرض وسيطلع وزير الصحة الشعب كلما اقتضت الحاجة وتقريره مفعم بالأمل"، مؤكدا "أننا نستطيع اجتياز أزمة كورونا بفضل الاهتمام والمساعي الوطنية".

ولفت الرئيس الإيراني إلى أن وزارتي الصحة والداخلية أنجزتا تنسيقا بينهما لإجراء فحص شامل في جميع منافذ المدن اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، داعيا الشعب إلى "تعزيز التعاون مع الكوادر التنفيذية لاسيما في منافذ المدن وعدم الاستمرار في السفر إذا طلب منهم ذلك لأنه قد يعود بالضرر عليهم وعلى الآخرين في الطريق".

وأكد روحاني أن "جميع الخطط التي أعدتها اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا أعدت بصورة يتم اجتياز مرحلة كورونا بسرعة وتعزيز الصحة العامة بين أوساط المجتمع".

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وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 129 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المتوفين في البلاد منذ بدء التفشي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي، إن "عدد الوفيات بفيروس كورنا وصل إلى 853 بعد تسجيل 129 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية"، متابعا: "ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 14991 بعد تسجيل 1053 إصابة جديدة، وتعافى 4996 شخصا من فيروس كورونا في البلاد حتى الآن".

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار الجاري فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها أكثر من 140 ألف في نحو 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من ستة آلاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.