شبكة أمريكية: رصد تفش كبير لـ"إنفلونزا الطيور" في الفلبين

أعلنت شبكة "CNN" الأمريكية، اليوم الاثنين، عن رصد تفش كبير لفيروس "أنفلونزا الطيور" بإحدى المحافظات الشمالية في دولة الفلبين، مشيرة إلى أن هذا التفشي أظهر أنه شديد العدوى.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن وزير الزراعة الفلبيني، وليام دار، قوله: "تم اكتشاف فيروس إنفلونزا الطيور، وهو نفس الفيروس الذي أصاب بعض مزارع الدواجن المحلية في عام 2017، في بلدية خاين في مقاطعة نويفا إسيجا، حيث مات حوالي 1500 طائر في مزرعة واحدة فقط".

وأضاف: "تم إعدام أكثر من 12 ألف طائر في المنطقة وذلك لمنع تفشي الفيروس الشديد العدوى وانتقاله للإنسان".

— CNN Philippines (@cnnphilippines) March 16, 2020

​وكانت المنظمة العالمية لصحة الحيوان أعلنت، الشهر الماضي، أن ألمانيا أبلغتها بظهور فيروس إنفلونزا الطيور "H5N8" سريع الانتقال، بمزرعة جنوب غربي البلاد، مشيرة إلى أن الفيروس يسبب مرضا شديدا في الجهاز التنفسي لدى الطيور وهو معد للإنسان.