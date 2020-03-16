تركيا تعلق صلاة الجماعة في المساجد بسبب فيروس "كورونا"

أعلنت إدارة الشؤون الدينية التركية، اليوم الاثنين، تعليق الصلاة في المساجد بما فيها صلاة الجمعة إلى حين زوال خطر فيروس "كورونا".

وقال رئيس إدارة الشؤون الدينية التركية علي إرباس، في مؤتمر صحفي، إن المساجد ستكون مفتوحة أمام الراغبين بالصلاة منفردين، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 16, 2020

​وأكد أن جميع المعتمرين الأتراك ضمن أفواج رئاسة الشؤون الدينية عادوا إلى البلاد، مشيرا في الوقت ذاته أن هناك 390 معتمرا سيعودون إلى البلاد اليوم، عبر الشركات الخاصة وسيخضعون للحجر الصحي.

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة قال، مساء أمس الأحد، إن بلاده سجلت 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 18 حالة.

وأصدر وزير الداخلية التركية سليمان صويلو تعميما، يوم الجمعة الماضي، بتعليق السفر مع ألمانيا وإسبانيا وفرنسا والنمسا والنرويج والدنمارك والسويد وبلجيكا وهولندا، بسبب فيروس "كورونا"، وذلك في إطار التدابير المتخذة للحد من انتشار "كورونا"، وأرسل التعميم إلى جميع المؤسسات المعنية في تركيا، وينص على وقف السفر بشكل مؤقت من وإلى البلدان المذكورة اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.