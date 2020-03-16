كورونا يتسبب لأول مرة في إيقاف إطلاق الصواريخ الفضائية

أعلنت شركة " Arianespacе" أن الاستعدادات لإطلاق الصواريخ في مركز جويانا للفضاء قد توقفت بسبب انتشار فيروس "كورونا".

وجاء في بيان للشركة "بسبب تفشي فيروس كورونا... ... تم تعليق جميع الاستعدادات الجارية لإطلاق الصواريخ في مركز جويانا الفضائي الفرنسي. وستستأنف الاستعدادات لإطلاقها بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".

وأشار البيان إلى أن "الغرض من هذه التدابير هو حماية صحة الموظفين والسكان المحليين".

وأوضح مصدر في المركز لوكالة "سبوتنيك" أن نقل مواعيد الإطلاق بشكل أساسي على إطلاق صاروخ "Vega" مع مجموعة من الأقمار الصناعية المقرر في 24 مارس/آذار، وكذلك إطلاق مركبة "سيوز إس تي آي" الروسية مع مركبة "فلاكون آي -2" الإماراتية، المقرر إجراؤها في 14 أبريل/نيسان.

وتم تحديد موعد الإطلاق التالي لـ"سيوز" في النصف الثاني من شهر مايو/أيار مع القمر الصناعي الفرنسي "سي إس أو – 2"، ويبدو أنه، وفقًا للمصدر، قد تغير أيضًا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة" (وباء عالميا)، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم وصل إلى أكثر 170 ألف في ما لا يقل عن 146 دولة.