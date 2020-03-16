بورصة "وول ستريت" تعلق التداول مؤقتا

نيويورك - سبوتنيك. وبحسب بيانات التداول، فقد توقف التداول في الأسهم الأمريكية تلقائيًا لمدة 15 دقيقة اليوم الاثنين، بعد أن انخفض مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر نازداك عند الافتتاح بسبب مخاوف من حدوث ركود وشيك.

وخسر مؤشر داو جونز، وهو المؤشر الأكبر في بورصة نيويورك، 2250 نقطة، أو ما يقرب من 10 في المئة، ليوقف التداول عند 20935.

وهبط مؤشر نازداك للتكنولوجيا الفائقة 7393 نقطة بما يعادل 6.1 في المئة.

وبلغ سعر العقود الآجلة للذهب لشهر نيسان/أبريل في بورصة نيويورك حتى الساعة 14.53 بتوقيت موسكو (11.53 غرينتش) 1461.35 دولار للأونصة، بانخفاض قدره 55.6 دولار أو بنسبة 3.67 في المئة، في حين بلغ سعر العقود الآجلة للفضة لشهر أيار/مايو 12.02 دولار للأونصة، أي بانخفاض بنسبة 17 في المئة. كانت أسعار الذهب والفضة قد انخفضت لفترة وجيزة في فترة الصباح بنسبة 4 في المئة و 18 في المئة على التوالي.