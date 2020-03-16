بيرني ساندرز: التأمين الصحي حق لكل مواطن أمريكي

قال السناتور الأمريكي بيرني ساندرز، المرشح الرئاسي المحتمل، إن نقص الخدمات الصحية لا يؤثر فقط على من لا يحصلون عليها، وإنما على جميع الأمريكيين.

وكتب بيرني على "تويتر"، اليوم الاثنين: "نقص الخدمات المقدمة من برامج التأمين الصحي، لا يقتصر خطرها على من هم خارج تلك البرامج، وإنما سيؤثر على كل الأمريكيين".

Lack of health care does not just threaten the wellbeing of the uninsured—it affects us all.



This crisis is teaching us that we are only as safe as our least-insured and most vulnerable people.



Now is the time for solidarity. Now is the time to make health care a right for all. — Bernie Sanders (@SenSanders) March 16, 2020

وتابع: "هذه الأزمة تعلمنا أنه لا يمكن الوصول إلى نتائج جيدة على المستوى العام دون النظر إلى مستوى ما يحصل عليه من لا تشملهم برامج التأمين الصحي".

وأضاف: "هذا هو وقت التكاتف الذي يجب فيه أن نؤكد أن التأمين الصحي حق للجميع".

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 3774 شخصا، توفي منهم شخصان.

ووصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حتى اليوم ، إلى 169 ألف و387 شخصا، توفي منهم 6513 شخصا، فيما شفي حتى الآن 77257 شخصا، وفقا لآخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وكانت بداية ظهور الفيروس في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وأصبح وباء عالميا (جائحة)، ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 81020 شخصا، توفي منهم 3 آلاف و99 شخصا، ووصل عدد المتعافين إلى 55 ألفا و94 شخصا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس/آذار، فيروس كورونا المستجد، وباء عالميا، وأعلنت حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي.