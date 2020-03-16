اقتراح بفرض قيود مؤقتة على السفر غير الضرروي للاتحاد الأوروبي

اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الاثنين، فرض قيود على السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي لمدة 30 يوما قابلة للتجديد، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأبرزت، في مؤتمر صحفي، اقتراحا "بفرض قيود مؤقتة على السفر غير الضروري للاتحاد الأوروبي لمدة 30 يوما قابلة للتجديد".

وتابعت في حديثها أنه سيكون هناك "استثناء لمواطني الاتحاد الأوروبي والطواقم الطبية التي تعمل على حل المشكلة، والدبلوماسيين وحاملي الإقامات الدائمة".

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وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ووفقا لأحدث البيانات، فإن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم وصل إلى أكثر 170 ألف في ما لا يقل عن 146 دولة.