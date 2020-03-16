الفلبين: فرض إجراءات العزل المنزلي "لنقي أنفسنا من أنفسنا"

فرضت الفلبين إجراءات صارمة للعزل المنزلي وأوقفت الأعمال وحركة التنقلات عبر جزيرة لوزون، اليوم الاثنين، لتضع نصف السكان في حالة عزل في محاولة حازمة لتحجيم انتشار فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الحكومة، سلفادور بانيلو، إن الحكومة ستبدأ على الفور بإلزام الناس بالبقاء في منازلهم والاعتماد على خدمات توصيل الطعام والإمدادات الطبية، بينما سيتم تعليق الأعمال ووسائل النقل باستثناء الخدمات الضرورية، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وقال في مقابلة تلفزيونية: "هدف الرئيس النهائي هو أن نقي أنفسنا من أنفسنا".

وإذا طبقت الإجراءات بشكل كامل فستكون من بين الأشد صرامة في آسيا، في الوقت الذي تجد فيه البلاد صعوبة في احتواء التفشي مع ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 140، من ثلاث حالات فحسب خلال عشرة أيام. وبلغ عدد الوفيات 12.