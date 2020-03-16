تسجيل
16:40 GMT16 مارس/ آذار 2020
مباشر
    بحث
    انتشار فيروس كورونا في إيران

    لا يوجد نقص في السلع بالمتاجر الإيرانية على خلفية انتشار فيروس كورونا

    © REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104475/81/1044758154.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202003161044883134-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7---/

    نشرت العديد من وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي صور ومشاهد قيل إنها من الأسواق الإيرانية، تظهر رفوف مراكز بيع المنتجات الغذائية ومنتجات النظافة فارغة، على خلفية انتشار فيروس كورونا في البلاد.

    وأكد عضو لجنة الصحة والعلاج في البرلمان الإيراني، بهروز بونيادي، في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن إيران لم تعان من أي نقص في المواد الغذائية أو البضائع.

    فيروس كورونا - تفتان، إيران فبراير 2020
    © AFP 2020 / Banaras Khan
    إيران تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس "كورونا" إلى 853 بعد تسجيل 129 حالة جديدة
    وأضاف بونيادي أن إيران وبعكس العديد من البلدان التي واجهت مشكلات بهذا الخصوص، ليس لديها مشكلة، وقال: "علينا أن نوجه جزيل الشكر لوزارة الصناعة والتعدين والتجارة لأنها توقعت الحاجة إلى مخزون من المواد الغذائية مع اقتراب عطلة رأس السنة في إيران (20 مارس/آذار) والتي تستمر لعدة أيام"، وأضاف البرلماني "لدينا تقليد في إيران وهو تنظيف كامل المنزل مع قدوم العام الجديد، لذلك سيزداد الطلب على مواد التنظيف، خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، ونحن نواجه نقصا في هذه المواد بسبب التدابير المتخذة، لكن سيتم ملء رفوف المتاجر بجميع الأحوال".

    وفيما يتعلق بأدوات الوقاية الطبية مثل الضمادات والأقنعة والقفازات، قال بونيادي: "كانت هناك مشاكل أدت إلى ارتفاع الأسعار. وتلافيناها لسنوات عديدة، ولكن الزيادة المفاجئة في الطلب أدت إلى هذا الوضع(نقص أدوات الوقاية الطبية)"، وأضاف بونيادي: "ولكن واجهت العديد من البلدان المتقدمة هذه المشكلة، وهناك أسعار أعلى في بلدان أخرى، والعجز أكبر من ذلك بكثير".

    وتعليقا على آراء ومقترحات معارضي الحجر الصحي في مكافحة التفشي الوباء، قال البرلماني الإيراني: "لسوء الحظ، يمكننا بالفعل الحديث عن وباء عالمي، وهذه معركة يشارك فيها العديد من البلدان، سواء المتقدمة أو النامية أو الفقيرة. وكل هذا يتوقف على التفاعل بين الناس، بل على تعاون الناس أيضا". وأشار بونيادي: "في إيطاليا، تم الإعلان عن الحجر الصحي، والذي يتم من خلال تعاون السلطات والسكان. لا يوجد إكراه ولم تفرض الأحكام العرفية. فقط تم إغلاق المراكز التعليمية ورياض الأطفال والمدارس والجامعات والمراكز الثقافية والرياضية. وقد تم ذلك أيضًا في إيران".

    وأشار البرلماني الإيراني إلى آلية التحكم المتبعة للخروج والدخول من المدن والبلدات معتبرا أن هذه الجراءات هي "أحد الإجراءات المتخذة في العديد من البلدان للوقاية، ونحن نقوم بذلك أيضًا. ولكن في نهاية المطاف، يعتمد نجاح جميع الجهود المبذولة لمكافحة الفيروسات التاجية على قرارات وأفعال الناس".

    وقال النائب الإيراني إن جميع سكان إيران ووسائل الإعلام الإيرانية يحتاجون فقط إلى اتباع تعليمات مقر مكافحة الفيروس: "يجب على وسائل الإعلام أن تدرك أنه إذا لم يتم مناقشة حالة محددة في المقر، فلا يمكنهم مناقشتها والتعليق عليها".  

    وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 129 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المتوفين في البلاد منذ بدء التفشي.

    وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي، إن "عدد الوفيات بفيروس كورنا وصل إلى 853 بعد تسجيل 129 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 الساعة الماضية"، وذلك حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

    وتابع: "ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 14991 بعد تسجيل 1053 إصابة جديدة، وتعافى 4996 شخصا من فيروس كورونا في البلاد حتى الآن".

    وأعنت إيران، في وقت سابق اليوم، عن وفاة عضو مجلس خبراء القيادة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله هاشم بطحائي، عن عمر ناهز 79 عاما، بعدما أصيب مؤخرا بفيروس "كورونا" المستجد.

    انظر أيضا:

    الصين تدعو لرفع العقوبات عن إيران خلال فترة مكافحة "كورونا"
    ارتفاع عدد وفيات كورونا في إيران إلى 724 بعد تسجيل 113 حالة جديدة
    إيران تكشف حقيقة استفتاء حول شراء دواء لمعالجة "كورونا" من إسرائيل
    إيران تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس "كورونا" إلى 853 بعد تسجيل 129 حالة جديدة
    الإمارات تعرب عن تعاطفها وتضامنها مع إيران في مكافحة كورونا
    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, إيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عرض سعر الصرف لعملات الدولار واليورو مقابل الروبل في موسكو، على خلفية انهيار أسعار النفط بعد فشل اتفاق أوبك+، 10 مارس 2020
    "كورونا" في روسيا وانهيار أسعار النفط في العالم... أبرز صور أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"
    البورصة الأمريكية تسجل رقما قياسيا في الهبوط منذ عام 1987
    البورصة الأمريكية تسجل رقما قياسيا في الهبوط منذ عام 1987
    كورونا
    أحداث تسببت في تأجيل الدراسة في مصر
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك