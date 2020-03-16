توقعات بتراجع عائدات النفط والغاز في دول نامية في 2020 بنسبة كبيرة

حذرت كل من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في فيينا، ووكالة الطاقة الدولية في باريس، من تراجع حجم عائدات النفط والغاز في الدول النامية المتأثرة في حال استمرار ظروف السوق الحالية، بواقع يتراوح من 50 إلى 85 في المئة في 2020، لتبلغ أدنى مستوياتها خلال أكثر من عقدين.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان مشترك صادر عن المنظمتين، اليوم الإثنين حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، "بحث الدكتور فاتح بيرول والآمين العام (للأوبك) محمد باركيندو مدى تأثير تراجع حجم عائدات النفط والغاز على الدول النامية المتأثرة، وأشارا إلى أنه في حال استمرار ظروف السوق الحالية، فإن عائداتها من (بيع) النفط والغاز ستشهد تراجعا بواقع يتراوح بين 50% و85% في عام 2020، لتبلغ أدنى مستوياتها في أكثر من عقدين، وفقا لآخر تحليلات وكالة الطاقة الدولية".

وصدر البيان بعد اتصال هاتفي جرى بين الأمين العام لأوبك، محمد باركيندو، ومدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، وذلك لمناقشة الوضع الراهن في سوق الذهب الأسود العالمية.

كما أشار البيان المشترك إلى أن "هذا الأمر من المرجح أن يجلب تداعيات اجتماعية واقتصادية كبرى على النفقات العامة في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم".

كما ركز الجانبان على "ضرورة إيجاد سبل لتخفيض تأثير الوضع الراهن على الدول النامية المتأثرة"، وأكدا في الوقت ذاته مواصلة التعاون والاتصال المستمر بين المنظمتين الدوليتين.

هبط سعر النفط ماركة برنت، وفقاً لبيانات التداول، اليوم الإثنين، بنسبة 9 في المئة، ليبلغ سعر البرميل أقل من 31 دولاراً، وهو أقل سعر له منذ 12 شباط/فبراير 2016.

وبلغ سعر العقود الآجلة لشهر أيار/مايو لنفط بحر الشمال (برنت) حتى الساعة 13:08 بتوقيت موسكو، 30.88 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 8.77 في المئة، بينما بلغ سعر العقود الآجلة لشهر أيار/مايو للنفط ماركة غرب تكساس الوسيط 30.25 دولار، بانخفاض قدره 5.95 في المئة.