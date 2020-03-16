وفاة 7 أشخاص بفيروس كورونا في نيويورك

سجلت ولاية نيويورك الأمريكية 7 حالات وفاة إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد وارتفاع إجمالي حالات الإصابة إلى 950.

نيويورك- سبوتنيك. وقال حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "ارتفعت حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا لدينا إلى 7 حالات والإصابات إلى 950 حالة".

وعرض كوممو، خلال المؤتمر، جدولا يوضح عدد حالات الإصابة في مقاطعات الولاية جاء أعلاها في مدينة نيويورك بـ 463 حالة تليها مقاطعة ويستتشستر بـ 220 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات جراء الفيروس في الولايات المتحدة، أمس الأحد، 60 حالة، فيما تجاوزت الإصابات 2900، بحسب وسائل الإعلام الأمريكية.

وأعلن الرئيس الأمريكي، الجمعة، حالة طوارئ وطنية في الولايات المتحدة بسبب انتشار فيروس كورونا. وقال إن الوضع في بلاده جيد مقارنة بدول أخرى.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم وصل إلى أكثر 170 ألف في ما لا يقل عن 146 دولة.