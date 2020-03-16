التبرعات لصالح صندوق التضامن مع مصابي كورونا تبلغ 19 مليون دولار

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه تم تلقي نحو 19 مليون دولار تبرعات لصالح صندوق التضامن مع مصابي فيروس كورونا المستجد.

موسكو - سبوتنيك. وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "نحن ممتنون لكل من ساهم في صندوق التضامن مع مصابي فيروس كورونا المستجد، ومنذ إطلاقه يوم الجمعة الماضي، ساهم أكثر من 110 آلاف شخص بما يقرب من 19 مليون دولار أميركي".

وأوضح أدهانوم أن "صندوق التضامن يساعد على شراء أدوات رعاية المصابين وشراء المساعدات الطبية والأبحاث".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم وصل إلى أكثر 170 ألف في ما لا يقل عن 146 دولة.