تركيا توقف الرحلات الجوية إلى 3 دول عربية وأخرى غربية

أعلنت السلطات التركية، اليوم الاثنين، إيقاف جميع الرحلات الجوية إلى مصر وبريطانيا وأيرلندا وسويسرا والسعودية والإمارات بسبب فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد 19).

ونقلت وكالة "الأناضول" عن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجا، قوله في مؤتمر صحفي عقد اليوم: "أوقفنا رحلات الطيران إلى 6 دول أخرى هي مصر وبريطانيا وسويسرا والسعودية أيرلندا والإمارات".

#عاجل | وزير الصحة التركي: تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا وسويسرا والسعودية ومصر وأيرلندا والإمارات، اعتبارا من صباح الثلاثاء — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 16, 2020

وأضاف "لم نسجل أي حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا ولكن هذا لا يعني أن ذلك لن يحدث، إذ لدينا مرضى يعانون من صعوبات في التنفس"، وتابع "شخصنا إصابات جديدة بفيروس كورونا سأعلن عنها لاحقا".

ومن جهتها، أعلنت إدارة الشؤون الدينية التركية، اليوم الاثنين، تعليق الصلاة في المساجد بما فيها صلاة الجمعة إلى حين زوال خطر فيروس كورونا.

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة قال، مساء أمس الأحد، إن بلاده سجلت 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 18 حالة.

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وأصدر وزير الداخلية التركية سليمان صويلو تعميما، يوم الجمعة الماضي، بتعليق السفر مع ألمانيا وإسبانيا وفرنسا والنمسا والنرويج والدنمارك والسويد وبلجيكا وهولندا، بسبب فيروس "كورونا"، وذلك في إطار التدابير المتخذة للحد من انتشاره، وأرسل التعميم إلى جميع المؤسسات المعنية في تركيا، وينص على وقف السفر بشكل مؤقت من وإلى البلدان المذكورة اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.