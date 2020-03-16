جونسون يصدم البريطانيين مرة أخرى: القطاع الصحي لن يتمكن من تقديم المساعدة للتجمعات الكبيرة

طالب رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون البريطانيين بوقف الاختلاط غير الضروري وتجنب السفر للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، "حان وقت توقف الجميع عن الاختلاط غير الضروري مع الآخرين ووقف كل السفر غير الضروري". وقال إن الناس يجب أن يتجنبوا الحانات والنوادي والمسارح، بحسب موقع "بي بي سي" البريطاني.

وقال جونسون بعد اجتماعه بخلية إدارة الأزمات، كوبرا، يبدو أن لندن ستشهد ذروة انتشار فيروس كورونا خلال عدة أسابيع.

وأكد جونسون على ضرورة تجنب التجمعات غير الضرورية لأن العاملين فى القطاع الصحي لن يتمكنوا من تقديم المساعدة للتجمعات الكبيرة، كما حث على العمل من المنزل إن كان ذلك متاحاً.

ودعا للالتزام بالبقاء في المنزل لمدة أسبوعين إذا كانت لدى الشخص أو أحد من عائلته أية أعراض، قائلاً إن وتيرة الانتشار يمكن أن تتضاعف كل 5 أو 6 أيام إذا لم تتخذ الاحتياطات اللازمة.

وأضاف أنه لا يوجد تغيير في خطة حكومته من حيث استمرار المدارس والجامعات بعملها كالمعتاد.

وأكد المستشار الطبي لحكومة جونسون، كريس ويتي، إنه لم يحن الوقت بعد لإغلاق المدارس والجامعات.

واليوم قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن عدد الوفيات بسبب انتشار فيروس كورونا في المملكة المتحدة ارتفع من 36 إلى 53 خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية، باتريك فالينس قال، الخميس الماضي، إن ما يصل إلى 10 آلاف شخص في المملكة المتحدة ربما أصيبوا بفيروس كورونا الجديد المسبب لمرض "كوفيد 19"، تزامنًا مع تحول البلاد إلى استراتيجية "تأخير" انتشار الوباء.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن "هذه أسوأ أزمة للصحة العامة منذ جيل".

ورفض مقارنة "كوفيد 19" بالإنفلونزا الموسمية قائلًا: "بسبب نقص المناعة، فإن هذا المرض أكثر خطورة وسوف ينتشر أكثر".