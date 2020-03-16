مينسك تنتظر من موسكو معلومات محددة حول خيارات تنفيذ قرار إغلاق الحدود

أعربت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الاثنين، عن أسفها بشأن القرار الروسي بغلق الحدود مع الجمهورية، وأشارت إلى انتظارها معلومات رسمية محددة حول معايير تنفيذ القرار.

موسكو - سبوتنيك. وقال السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية البيلاروسية أناتولي غلاز في بيان: "نإسف للقرار الذي أعلنه الجانب الروسي بشأن إغلاق الحدود مع بيلاروس على هذه الخلفية. ونحن ننتظر معلومات رسمية محددة من الجانب الروسي بشأن الخيارات والطرق لتنفيذ هذا الإجراء".

هذا وأعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الإثنين، أن بلاده قررت إغلاق الحدود مع بيلاروس بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه أنتقد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الإثنين، قرار الحكومة الروسية، مؤكدا عزمه على بحث هذا الأمر مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.

وأعلنت الحكومة الروسية، اليوم الاثنين، أن القيود المؤقتة المفروضة على دخول روسيا، بما في ذلك مع بيلاروس، يتم اعتمادها وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وتتسم بالموضوعية.

وأشارت إلى أهمية كون التدابير التقييدية التي اتخذتها روسيا ناجمة عن ظروف خاصة وأنها ذات طابع مؤقت.