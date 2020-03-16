واشنطن تلغي مناورات "الأسد الأفريقي" في المغرب وتونس والسنغال بسبب "كورونا"

ألغت الولايات المتحدة مناورات "الأسد الأفريقي" التي كان من المقرر إجراؤها في المغرب وتونس والسنغال في مارس/آذار وأبريل/نيسان بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للمكتب الصحفي للقيادة الأميركية العاملة في أفريقيا، اليوم الاثنين: "بعد دراسة متأنية مع المشاركين في المناورات والشركاء من الدول الأفريقية المضيفة، تم إلغاء مناورات القيادة الأميركية في أفريقيا "الأسد الأفريقي" 2020".

وأشار البيان إلى أن هذا القرار قد اتخذ للحد من تعرض القوات المشاركة في التمرين العسكري لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف البيان أنه "على الرغم من إلغاء مناورات "الأسد الأفريقي 2020"، لا يزال التخطيط لعام 2021 مستمراً".

وقالت القيادة إنها تواصل العمل مع الحلفاء الدوليين والشركاء الأفارقة لتعزيز الاستقرار والأمن في القارة .

هذا وكان من المقرر أن تجري مناورات "الأسد الأفريقي" في الفترة من 23 مارس/آذار إلى 4 أبريل/نيسان 2020 في المغرب وتونس والسنغال.