إسبانيا تؤمم المستشفيات الخاصة وتستعين بطلبة كلية الطب لمواجهة كورونا

قررت الحكومة الإسبانية، اليوم الاثنين، تأميم جميع مستشفيات ومنشآت تقديم الرعاية الصحية في البلاد، في أحدث –وربما أجرأ- خطوة من البلاد لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بعدما أصبحت ثالث أكثر الدول تأثرًا به.

وبحسب ما أوردته صحيفة "الغارديان" أعلنت وزارة الصحة، في حكومة بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين، أنها ستضع جميع منشآت مقدمي الخدمات الصحية الخاصة في إسبانيا تحت الإدارة العامة. لم تحدد إلى متى سيظل وضع هذه المنشآت تحت الإدارة العامة.

وقال وزير الصحة الإسباني، سلفادور إيلا، إن طلاب الطب في السنة الرابعة في البلاد سيُطلب منهم المساعدة في تقديم الخدمة الصحية في البلاد، بحسب ما أورده موقع "بوليتيكو"، كما تم توجيه الشركات القادرة على إنتاج المعدات الطبية بالتواصل مع الحكومة.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، يوم السبت، إغلاق كافة أنحاء البلاد لمدة 15 يوما، في إطار إجراءات حالة الطوارئ للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد. وقال إن أزمة فيروس "كورونا" تتطلب "قرارات استثنائية".

وقالت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع خلال اليوم الماضي إلى 9191 إصابة، إلى جانب ارتفاع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 309، ما دفع الحكومة إلى إعلان إغلاق حدودها البرية.

واقتربت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، من 180 ألف إصابة، وتخطت الوفيات 7 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 78 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 28 ألفًا في إيطاليا و15 ألفًا في إيران و9 آلاف في إسبانيا، إلى جانب المئات في نحو 160 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.