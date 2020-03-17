فنزويلا تعلن فرض إجراءات الحجر الصحي في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستخضع للحجر الصحي اعتبارا من اليوم الثلاثاء (الساعة 5 بالتوقيت المحلي - 9 بتوقيت غرينتش)، لمنع انتشار فيروس كرونا (كوفيد 19) "جائحة".بعد تأكيد إصابة 33 شخصا.

وقال مادورو "اعتبارا من اليوم الثلاثاء 17 مارس، الساعة الخامسة صباحا، تدخل فنزويلا بأكملها حجرا اجتماعيا، وحجرا جماعيا، وهو إجراء صارم وضروري".

كان مادورو أمر يوم الأحد بإغلاق الأنشطة التجارية، وبقاء المواطنين في منازلهم في ست ولايات، وفي العاصمة كراكاس بدءا من يوم الاثنين وذلك في مساع لإبطاء انتشار فيروس كورونا.



وقال مادورو في خطاب أذاعه التلفزيون إن الاستثناءات في الخطة التي أطلق عليها اسم "الحجر الصحي الجماعي" تشمل النقل والصحة ونقل الأغذية.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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وينتشر المرض، الذي ظهر في إقليم هوبي بالصين نهاية العام الماضي، في ما لا يقل عن 141 دولة، وسجلت أكثر من 5900 حالة وفاة وأكثر من 161 ألف حالة إصابة.