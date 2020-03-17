الرئيس الكولومبي يعلن إغلاق جميع حدود البلاد لاحتواء انتشار فيروس كورونا

أعلن الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي ماركيز، اليوم الثلاثاء، إغلاق جميع حدود البلاد لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) "جائحة".

وقال دوكي في بيان "إنه منذ "الساعة لأول من اليوم الثلاثاء - الخامسة صباحا بتوقيت غرينتش) سنغلق جميع الحدود البرية والبحرية والنهرية للبلاد لاحتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)"، وفقا لرويترز.

وأعنت كولومبيا عن وصول عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 57 مصابا.



كان الرئيس الكولومبي أعلن يوم الجمعة الماضي، أن بلاده ستغلق الحدود مع فنزويلا وتمنع دخول الوافدين الذين زاروا أوروبا أو آسيا مؤخرا، مع سعي البلاد لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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وينتشر المرض، الذي ظهر في إقليم هوبي بالصين نهاية العام الماضي، في ما لا يقل عن 141 دولة، وسجلت أكثر من 5900 حالة وفاة وأكثر من 161 ألف حالة إصابة.