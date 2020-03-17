ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا إلى 47 حالة

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجا، مساء أمس الإثنين عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 47 بعد تسجيل 29 حالة جديدة.

وغرد قوجا على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا "ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 47 بعد تسجيل 29 حالة جديدة".

Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3’ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 16, 2020

وقررت تركيا وقف رحلات الطيران إلى مصر وبريطانيا وسويسرا والسعودية وأيرلندا والإمارات بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة التركي، في مؤتمر صحفي الاثنين "أوقفنا رحلات الطيران إلى 6 دول أخرى هي مصر وبريطانيا وسويسرا والسعودية أيرلندا والإمارات".

وأضاف "لم نسجل أي حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا ولكن هذا لا يعني أنه لن يحدث إذ لدينا مرضى يعانون من صعوبات في التنفس". وتابع قوجا "شخصنا إصابات جديدة بفيروس كورونا سأعلن عنها لاحقا".

وبوقت سابق اليوم، أعلن رئيس إدارة الشؤون الدينية في تركيا، علي أرياش، تعليق الصلاة في المساجد بما فيها صلاة الجمعة إلى حين زوال خطر فيروس كورونا المستجد من البلاد.

كما قررت وزارة الداخلية التركية إغلاق كافة الصالات الرياضية والمطاعم والكافتيريات والمقاهي والمنشآت الرياضية و المسارح ودور العرض والمسابح وملاهي الأطفال ومقاهي الإنترنت اعتبارا من اليوم.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.