تايلاند تعلن تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بكورونا

كشف مسؤول تايلاندي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده سجلت 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مما رفع إجمالي عدد المصابين في البلد الآسيوي إلى 177.

ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن الأمين الدائم في وزارة الصحة العامة، سوخوم كانشانافيماي، خلال مؤتمره الصحفي أن 11 حالة جديدة سجلت بعد مباراة للملاكمة من خلال تواصل مع أجانب.

وأضاف كانشانافيماي قائلا: "إن ما يتراوح بين 70 و80 بالمئة من الحالات في تايلاند مسجلة في العاصمة بانكوك".

وذكرت صحيفة تايلاندية، عن إغلاق بوريرام، عاصمة مقاطعة شمال شرقي تايلاند التي تحمل نفس الاسم، جراء فيروس كورونا المستجد.