دراسة تكشف الفترة التي يحتاجها الجسم للتخلص من فيروس كورونا

كشفت دراسة حديثة أن متوسط الفترة التي يحتاجها الجسم للتخلص من فيروس كورونا الجديد تبلغ 20 يوما، وقد تمتد إلى 37 يوما.

كشفت الدراسة التي نشرت عبر مجلة "لانسيت" العلمية، عن عوامل الخطر والإجراءات السريرية التفصيلية لفيروس كورونا الجديد، بما فيها تخلص الجسم من الفيروس.

وتم الاستناد في نتيجة الدراسة إلى بيانات 191 مريضا تأكدت إصابتهم بالفيروس، في مستشفيين بمدينة ووهان مركز تفشي الوباء.

ومن بين 137 مريضا خرجوا من المستشفيين، كان متوسط فترة تخلص الجسم من الفيروس 20 يوما وامتدت أطولها إلى 37 يوما، في حين يمكن الكشف عن وجود الفيروس في الجسم حتى الوفاة لغير الناجين.

وأظهرت الدراسة أيضا عوامل الخطر للمرض، حيث تمت ملاحظة أن 48% من المرضى الذين خضعوا للدراسة، كان ارتفاع ضغط الدم هو الأكثر شيوعا بينهم، كما كان كبار السن الأكثر عرضة للوفاة.