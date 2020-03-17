14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كازاخستان

وارتفع العدد الإجمالي في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، إلى 27 إصابة؛ حسب وكالة "رويترز".

وتم تشخيص الحالات الجديدة في العاصمة نور سلطان.

© Sputnik / حقائق وأكاذيب.. كيف تحمي نفسك من عدوى فيروس كورونا

أعلن رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكايف حالة الطوارئ في البلاد على خلفية تفشي فيروس كورونا اعتبارا من 16 مارس/ آذار الجاري.

وجاء في نص البيان الذي نشره المكتب الصحفي: "بسبب إعلان منظمة الصحة العالمية عن إدراج فيروس كورونا المستجد جائحة عالمية، وبغية حماية حياة وصحة المواطنين يتم إعلان حالة الطوارئ في كامل أراضي جمهورية كازاخستان وفقًا لتشريعات جمهورية كازاخستان للفترة من الساعة 08:00 صباحا بالتوقيت المحلي في 16 مارس الجاري يوم حتى 15 أبريل/نيسان 2020 ".

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار الجاري فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.