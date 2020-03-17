منظمة الصحة العالمية تحذر: لا تستخدموا هذه الأدوية مع "كورونا"

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، من استعمال بعض الأدوية، التي تستخدم دون وصفة طبية للعلاج، مع توسع انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد 19).

وأوضحت المنظمة العالمية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، "أنه لا توجد حاليا أية أدوية معتمدة من قبلها لعلاج كوفيد 19"، كما "نصحت بعدم الاستخدام الذاتي لمضادات الالتهاب والكورتيكوستيرويدات والأدوية الأخرى من قبل المرضى المشتبه بهم أو المؤكدين".

وشددت منظمة الصحة العالمية، على "ضرورة طلب الرعاية الطبية إذا كانت لدى أي مصاب أعراض تتوافق مع COVID-19".

— WHO EMRO (@WHOEMRO) March 16, 2020

​يأتي هذا في وقت ترتفع أعداد المصابين بالفيروس حول العالم مع تسجيل أكثر من 7 آلاف وفاة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار الجاري فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها أكثر من 140 ألف في نحو 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من ستة آلاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.