المكسيك ترد على اتهام السلفادور بالسماح لمرضى "كورونا" بركوب طائرة

رفضت المكسيك، اتهام رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة، بأنها سمحت لما يصل إلى 12 شخصا مصابين بفيروس "كورونا" بركوب طائرة إلى سان سلفادور قائلة إن "الأطباء لم يجدوا أية أدلة على إصابتهم بالمرض".

قال نائب وزير الصحة المكسيكي هوجو لوبيز جاتل، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه تبين أن الزعم "زائف تماما"، حسب وكالة "رويترز".

وأوضح أن "الأفراد المعنيين الذين كانوا في طريقهم من شيكاغو إلى سان سلفادور أثاروا الشكوك لارتدائهم كمامات"، مضيفا أن "الفحوص أثبتت خولهم من فيروس كورونا".

وكان رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة، قد أوقف كل الرحلات الجوية لنقل الركاب إلى السلفادور على نحو مفاجئ بعد توجيه الاتهام للمكسيك ووصفه لمسؤوليها بأنهم "لا يتحلون بالمسؤولية".

بدورها، ألغت شركة طيران أفيانكا، الرحلة وقالت إن الركاب لم يصعدوا إلى الطائرة، كما نشرت الشركة تغريدات شكرت فيها رئيس السلفادور على تنبيهها بوجود مرضى بفيروس كورونا على قوائم الركاب.